Соседка рассказала об участке с «секретной тюрьмой» в Ленобласти

Женщина, живущая неподалеку от дома с «секретной тюрьмой» в Ленобласти, рассказала о странной постройке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Когда я приехала сюда строиться, дом уже стоял. Это было где-то в 2010-2011 году. На участке жили какие-то охранники. Сейчас уже никаких следов нет», – подчеркнула соседка участка с подземной тюрьмой.

Она отметила, что не видела владельца участка. Только однажды встретила мужчину, который увидев ее, сразу же скрылся за воротами.

Ранее в Ленинградской области, во Всеволожском районе, под заброшенным домом обнаружили огромный бетонный бункер. Вход в него был тщательно замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми лежит тяжелая бетонная плита.

В помещении были найдены камеры с двухъярусными кроватями, встроенные туалеты и рукомойники, место для охраны, разъемы для компьютеров, предназначенных для видеонаблюдения. Камеры закрывались на стальные двери, помещение перегорожено клетками, отметили очевидцы.

Утверждается, что последним владельцем участка житель Петербурга, официально сменивший свою фамилию на Эскобар.