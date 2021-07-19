Бывшего сенатора из Липецка лишили водительских прав

Суд лишил водительских прав бывшего сенатора и губернатора Липецкой области Олега Королева, который в мае попал в аварию на Lexus со спущенными колесами, сообщает ТАСС.

«Суд признал Королева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП) и лишил его права управления транспортным средством сроком на 1 год», — заявила представитель Липецкого областного суда Юлия Дружинина.

В ходе заседания вину на себя взял 73-летний брат обвиняемого, Сергей, сам же Олег Королев на заседание не пришел. В суде уточнили, что признавший вину брат путался в показаниях и избегал ответов на вопросы следствия, поэтому судья не поверила ему.

В мае в сети появились видео, на котором член Совета Федерации Олег Королев в якобы нетрезвом состоянии ехал по Липецку за рулем Lexus со спущенными колесами. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как машина врезалась в дорожный знак. Комментируя эту информацию, сам Королев объяснил, что был трезвым, и во время вождения у него возникли проблемы со здоровьем.

Позже очевидцы рассказали подробности «пьяной езды» сенатора в Липецке.

В июне Королев написал заявление о сложении с себя полномочий сенатора.