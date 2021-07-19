Наместник Соловецкого монастыря раскаялся за проповедь о вакцинах

Наместник Соловецкого монастыря, высказавшийся о влиянии вакцины от COVID-19 на геном человека и «повреждении» в нем «образа Божьего», признал, что распространял непрофессиональную и спорную информацию, рассказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Владыка Порфирий — достойный монах и опытный наместник монастыря, но вопросы генетики не относятся к области его профессиональных знаний. Понятно пастырское стремление успокоить и ободрить людей, но в данном случае это привело к распространению непрофессиональной и спорной информации, что сам владыка с сожалением признал», — сказал он.

Легойда отметил, что вакцинация на сегодняшний день — «основной способ борьбы с пандемией».

«Принимая решение о вакцинации, мы должны подходить к нему с максимальной ответственностью за свои действия и их последствия для наших близких. С не меньшей ответственностью стоит относиться и к произносимым публично словам», — отметил представитель Русской церкви.

Ранее наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископ Озерский Порфирий (Шутов) в проповеди сообщил, что компоненты вакцины от COVID-19 «встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют его», а также усомнился в том, что в «человеке с генетически отредактированным геномом образ Божий остался неповрежденным».

До этого председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что коронавирус был изобретен теми, кто заинтересован в антипрививочной кампании.