Главный раввин Москвы предложил не пускать непривитых прихожан в синагогу

Руководство синагоги несет ответственность за безопасность прихожан, поэтому лучше не пускать людей без прививки от COVID-19, заявил президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

Таким образом он прокомментировал закрытие севастопольской синагоги для прихожан, не предоставивших сертификат о вакцинации от COVID-19 или результат ПЦР-теста.

Он отметил, что уже предлагал ранее данную идею, но она пока не реализована.

«Это очень правильное решение. И правильно, поскольку руководители синагоги отвечают за безопасность и здоровье своих прихожан. И сегодня при нашей эпидемии надо быть уверенным, что никто не заразит другого. Я предлагал принять такое решение руководству синагоги, но в последние месяцы еще не решили до конца это сделать. Но я предлагаю это уже несколько раз. Те, кого не пустили, будут молиться дома или пусть делают прививку», — отметил он.

Ранее севастопольская синагога закрыла свои двери для прихожан без сертификата о вакцинации от коронавируса или ПЦР-теста, сделанного не более трех дней назад.