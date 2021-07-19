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Выросло число жертв наводнения в Бельгии

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Valentin Bianchi/AP

Бельгийский министр внутренних дел Аннелис Верлинден сообщила на пресс-конференции, что жертвами наводнения на юге страны стали 36 человек, передает ТАСС.

«Мы с сожалением можем констатировать, что катастрофа унесла жизни 36 человек, из них 19 уже опознаны. 127 человек числятся пропавшими без вести, 57 — госпитализированы», — заявила глава МВД Бельгии.

От сильнейшего за последние 100 лет наводнения пострадала южная часть страны: провинции Льеж, Намюр, Лимбург, Эно и Люксембург. Вызванное проливными дождями стихийное бедствие длилось два дня — с 14 по 16 июля.

Поисково-спасательные операции в затопленной местности продолжаются до сих пор. Аварийные службы восстанавливают в пострадавших районах дороги, электро- и водоснабжение. Правительство Бельгии запросило у Европейского союза финансовой помощи для ликвидации последствий катастрофы.

Ранее стало известно, что число жертв наводнения в Германии увеличилось до 164.

В Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение, от которого пострадали Германия, Бельгия и Нидерланды. Сильные дожди также обрушились на Австрию, Швейцарию, Францию и Великобританию.

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