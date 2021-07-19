news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Опубликованы кадры изнутри секретной тюрьмы в Ленобласти 14:54
«Газпром» забронировал на месяц все дополнительные транзитные мощности Украины 14:53
Боец и блогер Тарасов назвал контракт Моргенштерна в ММА рекламной кампанией 14:52
Цена бензина Аи-92 на бирже в очередной раз обновила исторический максимум 14:49
Оргкомитет Игр отреагировал на проверку антисекс-кроватей на прочность 14:49
Нашествие устриц может сорвать проведение соревнований на Олимпиаде 14:38
США считают Китай виновником крупной кибератаки через ПО Microsoft 14:36
В «Лукойле» оценили вероятность снижения цен на бензин в России 14:33
Москалькову выписали из больницы после коронавируса 14:31
Россияне рассказали, на чем экономят из-за подорожания продуктов 14:29

Ученые нашли 14 живых потомков Леонардо да Винчи

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Stock Montage

Ученые, используя ДНК итальянского художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, составили генеалогическое древо его семьи за 690 лет — на 21 поколение. Об этом сообщает CNN.

Согласно историческим данным, у художника не было своих детей, но у него было несколько сводных братьев. В своем исследовании специалисты обратились лишь к мужской линии итальянца, так как Y-хромосома передается практически неизменной. В конечном итоге ученые выяснили, что сейчас на свете живет 14 потомков гениального художника в возрасте от одного года до 85 лет.

В дальнейшем эксперты намерены посредством анализа ДНК этих людей вычленить генный код да Винчи, который поможет установить место действительного захоронения художника. В городе Амбуаз во Франции есть могильная плита с именем флорентийца, однако до сих пор доподлинно неизвестно, находится ли под памятником его прах.

Также ученые хотят выяснить, мог ли определенный набор генов повлиять на гениальность Леонардо да Винчи, отмечается в статье CNN.

Ранее сообщалось, что набросок Леонардо да Винчи продали на аукционе за рекордные $12,2 млн.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Как в России испытывают гиперзвукового «убийцу авианосцев» — «Циркон»
Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»
«Чистой воды лоббизм»: что говорят о предложении Совфеда по ужесточению правил техосмотра
В Госдуме связали с лоббизмом инициативу сенаторов о техосмотре
Темницу с крематорием нашли в доме бывшего сотрудника ФСИН в Ленобласти
В коттеджном поселке под Петербургом обнаружили заброшенную подземную тюрьму
В Грузии противники ЛГБТ устроили акцию протеста из-за визита главы Евросовета
В «Лукойле» оценили вероятность снижения цен на бензин в России
Власти Турции не исключили закрытие страны из-за распространения штамма «дельта»
Рогозин прокомментировал заявления о нехватке скафандров
Новости и материалы
Опубликованы кадры изнутри секретной тюрьмы в Ленобласти
«Газпром» забронировал на месяц все дополнительные транзитные мощности Украины
Боец и блогер Тарасов назвал контракт Моргенштерна в ММА рекламной кампанией
Цена бензина Аи-92 на бирже в очередной раз обновила исторический максимум
Оргкомитет Игр отреагировал на проверку антисекс-кроватей на прочность
Нашествие устриц может сорвать проведение соревнований на Олимпиаде
США считают Китай виновником крупной кибератаки через ПО Microsoft
Москалькову выписали из больницы после коронавируса
Россияне рассказали, на чем экономят из-за подорожания продуктов
Кокляев: аплодирую команде Моргенштерна за обалденный пиар
«Роскосмос» прекратит контролировать соцсети космонавтов
Телезвезду депортируют из Австралии за шутку про карантин
Шавло заявил, что Витория расскажет спартаковцам, как играть против «Бенфики»
Федун отреагировал на итоги жеребьевки квалификации Лиги чемпионов
Песков рассказал, будут ли российские власти вмешиваться в дело инвестора Калви
Роспотребнадзор рекомендовал привиться всем членам избиркомов
В Москве выросла стоимость жилья в новостройках
Гладилин считает, что «Спартак» может пройти «Бенфику» в Лиге чемпионов
Все новости
Коронавирус стал поражать легкие быстрее. В Минздраве советуют вакцинироваться до конца лета
Мурашко призвал россиян сделать прививку от COVID-19 до начала сезона гриппа
Спирс уходит со сцены, Шнуров о МакSим, Россия и мемы в Каннах
Что случилось в мире шоу-бизнеса за неделю
Личная драма Руя Витории: известен соперник «Спартака» в Лиге чемпионов. LIVE
Жеребьевка квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. ОНЛАЙН
Угроза подросткам: газировку и соки связали с раком
Ученые рассказали, чем опасны газировка и энергетики
Стимул прививаться: вакцинировавшихся пенсионеров могут поощрить выплатой в 10 тыс. рублей
В Госдуме предложили выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию
В России создают новую вакцину и биочип для выявления COVID-19
Роспотребнадзор сообщил об инновационном биочипе для тестов на коронавирус
Не дождалась справедливости: скончалась мать Анны Политковской
Какой была мать Анны Политковской Раиса Мазепа
Свои против своих. Что известно о нападении на украинских пограничников
СБУ передала следователям сотрудников, причастных к инциденту на границе с РФ
«Значит, где-то в вас завис страшный вирус»: как проявляется «длинный ковид»
Эксперт указал на риски «длинного COVID-19»
Из войны и нищеты: как художник из Таджикистана покорил Голливуд
Художник Джама Джурабаев — о работе со Спилбергом и Гаем Ричи
«Команда 29» распущена после блокировки сайта
В руководстве «Команды 29» назвали причины ликвидации объединения
«Россия не настолько привлекательная страна, чтобы по ней скучать»
Интервью с ЛГБТ-активистами, выигравшими дело против России в ЕСПЧ
Трагедия в Солнцево: москвичи несут цветы к месту ДТП, где погибли дети
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях