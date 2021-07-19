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СМИ: шпионское ПО использовалось для слежки за журналистами и активистами

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Программное обеспечение, созданное для отслеживания террористов и преступников, использовалось для взлома смартфонов, принадлежащих журналистам, правозащитникам и руководителям бизнеса. Об этом говорится в совместном расследовании, опубликованном газетами Washington Post, Guardian, Le Monde и 14 другими медиа-организациями по всему миру.

Некоммерческие организации Forbidden Stories и Amnesty International смогли получить доступ к списку 2016 года из 50 тысяч номеров, выбранными NSO Group для потенциального наблюдения. В ходе расследования было установлено, что в нем содержатся телефоны несколько членов арабской королевской семьи, не менее 65 руководителей предприятий, 85 активистов-правозащитников, 189 журналистов, а также более 600 политиков и правительственных чиновников, включая дипломатов, военных и сотрудников службы безопасности. В списке значились также номера нескольких глав государств и премьер-министров.

Также в нем фигурируют телефоны сотрудников CNN, агентств Ассошиэйтед Пресс и Блумберг, американских газет Wall Street Journal, New York Times и французской Le Monde, а также ряда других изданий.

В списке не было указано, какие из этих номеров отслеживались. Однако специальное подразделение Amnesty проверило 67 смартфонов, которые, по данным расследователей, могли быть атакованы ПО: 23 были инфицированы шпионским программным обеспечением, а еще у 14 были обнаружены попытки взлома.

Генеральный директор NSO Шалев Хулио заявил The Post, что «в некоторых случаях их клиенты могут неправильно использовать систему», и, если об этом становится известно, компания закрывает для них доступ. По данным изданий, с ними работают разведывательные, военные и правоохранительные органов в 40 странах.

Ранее стало известно, что в смартфонах Samsung было найдено более десятка уязвимостей, которые позволяют злоумышленникам незаметно следить за их владельцами и даже перехватывать контроль над устройством.

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