Вирусолог: нужно привить 80% населения из-за распространения «дельта» штамма

Для достижения популяционного иммунитета к «дельта» штамму коронавируса необходимо привить более 80% населения. Такое мнение высказал газете «Известия» вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

По его словам, у исходного варианта COVID-19 число заражений от одного заболевшего доходило до 3 человек, в то время как у «дельта» штамма этот показатель составляет 5–6 человек. Кроме того, эта разновидность быстрее размножается в организме.

«Пока же у нас в России вакцинированы одним компонентом чуть больше 20%. В Великобритании, например, уже 53% населения провакцинированы двумя компонентами», — отметил специалист.

Он также выделил то, что с приходом «дельта» варианта изменились и симптомы заболевания: нарушения обоняния и вкуса теперь фиксируются реже, чем желудочно-кишечные проявления. Нетесов полагает, что это связано с изменением строения рецептор-связывающего домена S-белка вируса, а с ним и специфичность по отношению к клеткам, с которыми он взаимодействует.

«Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике», — пояснил ученый.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости коронавирусом в России в последние семь дней практически перестал расти, однако максимальные значения по смертности обновляются уже четвертую неделю подряд. Оперативный штаб зарегистрировал 5 417 летальных исходов за семь дней. Это новый рекорд с начала пандемии. Предыдущий — 5 077 смертей — был зарегистрирован на прошлой неделе.