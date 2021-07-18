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В Великобритании 145 человек подали иски после прививки вакциной AstraZeneca

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Dado Ruvic/Reuters

В Великобритании группа из 145 человек подала иски против правительства страны после, того как вакцина от шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca вызвала у них серьезные побочные эффекты, вплоть до повреждений мозга у одного из вакцинированных, сообщает The Mirror.

Каждый из подавших иски требует выплаты компенсации в размере £120 000, также предлагая обновить положения британской VDPS, «Схемы компенсации ущерба от вакцин», которая была создана задолго до наступления пандемии коронавируса, в 1979 году.

Один из пострадавших, 32-летний Джозеф Робинсон, получил повреждение мозга из-за образования тромба после первой дозы вакцины от AstraZeneca.

«Я даже не могу прочитать сказку своей дочери. Это ужасно. Но есть и другие семьи, живущие в гораздо худшем положении, чем я. Правительство не должно отворачиваться от нас», — рассказал Робинсон.

У мужчины диагностировали тромбоцитопению, заболевание, которое привело Робинсона к частичной потере памяти и нарушениям речи.

Ранее туристов из Великобритании, привитых вакциной AstraZeneca, не пустили на Мальту.

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