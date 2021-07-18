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Трамп объяснил, почему американцы не хотят вакцинироваться

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Eduardo Munoz/Reuters

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что к снижению темпов вакцинации против COVID-19 привело недоверие американцев к новой администрации во главе с Джо Байденом. Об этом сообщает издание Mediaite.

«Джо Байден неустанно говорил о том, каких успехов его администрация добилась в распространении вакцин, которые были разработаны в рамках операции «Невероятная скорость» (Operation Warp Speed), проще говоря администрацией Трампа», — объяснил бывший американский лидер.

Этой весной Байден поставил цель добиться того, чтобы к 4 июля были привиты хотя бы одной дозой препаратов 70% граждан.

«Он сильно отстает от графика, и люди отказываются прививаться потому, что не доверяют его администрации, не доверяют результатам выборов и уж точно не доверяют лживым СМИ, которые отказываются говорить правду», — оценил деятельность своего преемника Трамп.

Ранее Трамп обвинил Китай в уничтожении улик по коронавирусу из лаборатории в Ухане.

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