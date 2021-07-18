Эксперт рассказал, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 60%

Директор Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России достиг значения около 60%. Об этом эксперт сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Ученый ссылается на данные, полученные институтом Пастера.

«Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом», — объяснил Тотолян.

По его словам, для того чтобы начать контролировать ситуацию с COVID-19, надо добиться показателя 90% коллективного иммунитета к инфекции.

Ранее профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш оценил опасность «длинного COVID-19». Он подчеркнул, что есть два типа антител, которые вырабатываются в организме, — IgG и IgM.

Также Росстат опубликовал данные о причинах смертности в России. Специалисты подсчитывают все случаи смерти, связанные с заболеванием, даже те, где коронавирус не стал основной причиной смерти.