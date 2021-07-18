Юрист оценил возможный срок заключения для девушки, сбившей троих детей в Москве

Сергей Радько, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», считает, что Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве, грозит тюремный срок до 15 лет, сообщает радио «Говорит Москва».

«Наезд был на пешеходном переходе, автомобиль на параллельной полосе совершил остановку, чтобы пропустить пешеходов. Обстоятельства происшествия довольно простые, и, скорее всего, вина ее будет судом доказана, и она получит наказание. Если она была пьяна и погибло два человека, то там наказание очень жесткое, вплоть до 15 лет лишения свободы», — заявил Радько.

Он отметил, что считает справедливым домашний арест Башкировой.

«Что касается меры пресечения, то в каждом конкретном случае она определяется с учетом личности виновника, обстоятельств происшествия. Возможно, сыграло роль то, что у нее есть у самой дети, может быть, какие-то медицинские противопоказания, потому что есть перечень болезней, при которых мера пресечения в виде заключения под стражу не может применяться», — считает Радько.

Ранее на месте смертельного ДТП на Авиаторов появился стихийный мемориал.

16 июля на западе Москвы автомобиль сбил троих детей, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, во время ДТП находившаяся за рулем Валерия Башкирова была в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента один из пострадавших детей получил перелом основания черепа и впал в кому. Позже он скончался.

Еще один ребенок находится в отделении нейрохирургии с травмами головы.

17 июля суд в Москве избрал Башкировой меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Женщине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).