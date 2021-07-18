На месте смертельного ДТП на Авиаторов появился стихийный мемориал

В Москве, на месте ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиаторов, в результате которого погибли двое детей и получил тяжелые травмы еще один ребенок, появился стихийный мемориал, сообщает Telegram-канал «Подъем».

К пешеходному переходу люди несут цветы и мягкие игрушки.

Ранее стало известно, что умер второй ребенок, сбитый на переходе в Москве.

16 июля на западе Москвы автомобиль сбил троих детей, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, во время ДТП находившаяся за рулем Валерия Башкирова была в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента один из пострадавших детей получил перелом основания черепа и впал в кому. Позже он скончался.

Еще один ребенок находится в отделении нейрохирургии с травмами головы.

17 июля суд в Москве избрал Башкировой меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Женщине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Башкировой грозит до семи лет тюрьмы «с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет» — это максимально возможное наказание, предусмотренное соответствующей статьей Уголовного кодекса.