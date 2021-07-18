Хинштейн обжалует домашний арест девушки, сбившей троих детей в Москве

Председатель комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связям России Александр Хинштейн заявил, что в ближайшее время обратится в прокуратуру, чтобы обжаловать приговор девушке, которая сбила троих детей на западе Москвы. Об этом политик написал в своем Twitter.

О своем решении Хинштейн написал в ответ на сообщение о том, что второй пострадавший ребенок скончался в больнице.

«Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — написал политик в Twitter.

Авария, в которой сбили троих детей, произошла днем 16 июля на улице Авиаторов. Самый младший пострадавший – 9-месячный ребенок – в момент аварии находился в коляске, 5-летний мальчик – на самокате, а 3-летний малыш – на беговеле.

В ночь на субботу скончался 5-летний мальчик, а вечером 17 июля от полученных травм умер 3-летний ребенок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, находившаяся за рулем автомобиля Валерия Башкирова отправлена под домашний арест на два месяца.