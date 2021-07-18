В России в четвертый раз подряд обновился максимум по числу смертей из-за коронавируса

Уровень заболеваемости коронавирусом в России в последние семь дней практически перестал расти, однако максимальные значения по смертности обновляются уже четвертую неделю подряд. Такие подсчеты на основе данных оперштаба Москвы приводит ТАСС.

Отмечается, что штаб зарегистрировал 5 417 летальных исходов за семь дней. Это новый рекорд с начала пандемии. Предыдущий — 5 077 смертей — был зарегистрирован на прошлой неделе.

При этом количество выздоровевших в стране увеличилось на 141 012 против 131 318 в период с 5 по 11 июля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество зараженных коронавирусом и госпитализаций за месяц уменьшилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями. Он подчеркнул, что ситуация в Москве остается сложной.

Мэр также добавил, что власти получают детальные данные по каждому заразившемуся коронавирусом и вакцинированному. Он уточнил, что столичное правительство опирается на точные данные, а не на теории, поэтому уверено, что вакцинация помогает, в том числе и против штамма «дельта».