На Камчатке поселок накрыл смерч из комаров

В Камчатском крае смерч из комаров накрыл поселок Усть-Камчатск. Об этом сообщает портал «Камчатка-информ».

На кадрах, которые снял местный житель, видно, как рой насекомых собирается в столб, а потом распадается.

Энтомолог, старший научный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Людмила Лобкова объяснила, что подобное явление в этой местности ежегодное.

«Ничего страшного тут нет, это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы спариться», — сказала она.

Ранее сообщалось, что пляжи Анапы атаковали полчища божьих коровок.