В Великобритании отказались от идеи массовой вакцинации детей и подростков

Власти Великобритании не будут проводить массовую вакцинацию от COVID-19 среди детей и подростков, сообщает The Telegraph.

По информации издания, Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) призвал не вакцинировать детей до тех пор, пока не будут получены результаты о дополнительных рисках. Ставить прививку детям в возрасте от 12 до 15 лет предлагается лишь в том случае, если они уязвимы перед коронавирусом.

Исключениями также являются случаи, когда подросток постоянно проживает со взрослыми из группы риска или же когда подростку через три месяца исполнится 18 лет. Для их вакцинации будут использовать препарат Pfizer/BioNTech, который ранее одобрило британское управление по контролю за оборотом лекарств.

Ожидается, что официально о принятом решение власти Великобритании объявят 19 июля.

Ранее сообщалось, что полмиллиона британцев были вынуждены самоизолироваться за неделю из-за ошибок в мобильном приложении Национальной службы здравоохранения — NHS Сovid App.