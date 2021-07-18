NASA заявило об обнаружении нескольких возможных мест утечки в российском модуле МКС

Представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст на заседании совета рассказал об обнаружении нескольких вероятных мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), сообщает РИА «Новости».

По его словам, три из них экипаж уже заделал накладками или герметиком. Уэст также добавил, что пока это не полностью уменьшило темп утечки. Сотрудник NASA заверил, что на данный момент это не представляет опасности для экипажа.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Для выяснения причин произошедшего Россия и Соединенные Штаты создали совместную рабочую группу.