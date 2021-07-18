Пассажиры экстренно севшего Ан-28 рассказали подробности произошедшего

Пассажиры самолета Ан-28, совершившего 16 июля аварийную посадку в Томской области, рассказали в беседе с РБК подробности произошедшего.

Один из пассажиров Роман Макеев отметил, что пилот на протяжении примерно пяти минут пытался реанимировать заглохшие двигатели, после чего, поняв, что ничего не получает, он нашел «подходящее болото» для посадки.

«При падении цепляем ветки, тихонько-тихонько спускаемся, сбрасываем скорость Втыкаемся носом и переворачиваемся», — рассказал он.

В свою очередь другая пассажирка Ольга Козлова отметил, что люди до последнего сохраняли надежду на то, что пило сумеет запустить двигатели. Женщина также рассказала, что помогла другой пассажирке расстегнуть ремень безопасности.

«Потом нам кричали «быстро выбирайтесь!». <...> Мы увидели там окно аварийное и мы все в это окно вылезли», — добавила Козлова.

Пассажирский самолет Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («Сила»), совершавший рейс по маршруту Кедровый-Томск, пропал с радаров 16 июля. После исчезновения самолета следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности. В Главном управлении МЧС по Томской области рассказали, что в 17:00 по местному времени сработал аварийный маяк в Бакчарском районе. На поиски пропавшего Ан-28 вылетел вертолет Ми-8 с медиками и спасателями.

Позднее самолет был найден. Все пассажиры и члены экипажа оказались живы.