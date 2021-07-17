Рожденные в неволе птенцы краснокнижного сокола-балобана стали самостоятельными

Девять птенцов сокола-балобана алтайской темной окраски, которые весной появились на свет в неволе в питомнике, выросли с приемными дикими родителями и уже слетели с гнезд. сообщает ТАСС.

Балобана в 2012 году занесли в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу РФ. Запрещены добыча, приобретение, хранение . перевозка, пересылка и продажа редкого сокола. Одной из причин обеднения вида защитники животных называют страсть к соколиной охоте в арабских странах.

Этой весной балобан, родившийся в питомнике и подсаженный в гнезда к приемным диким птицам в Сибири, впервые с начала реализации проекта со сохранению вернулся после миграции в Россию.

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