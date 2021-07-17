Три человека погибли в ДТП в Марий Эл

Три человека погибли в автомобильной аварии в Волжском районе республики Марий Эл, сообщает пресс-служба МВД по региону.

«В 18 часов на 84 км автодороги Йошкар-Ола- Зеленодольск, у села Помары, в результате ДТП погибли 3 человека. На данном участке автодороги организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, еще четыре человека пострадали в ДТП. Погибшие — водитель и два пассажира легкового автомобиля.

На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на западе Москвы зарегистрировали массовое ДТП — столкнулись пять автомобилей. Позднее стало известно, что ДТП произошло из-за каршеринга

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