Криминального состава в смерти обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира не выявили

Криминального состава в смерти Алексея Ряскова, который обвинялся в убийстве вдовы заместителя директора Самарского филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой, не найдено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей УФСИН по Самарской области.

«В областной соматической больнице УФСИН России по Самарской области обнаружено тело подследственного Р. без признаков жизни. Незамедлительно были вызваны медицинские работники для оказания помощи. Однако реанимационные действия результата не дали. Врачи констатировали смерть», — уточнили в ведомстве.

Согласно предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

На место происшествия прибыли следователи. Осуществляется внутренняя проверка, продолжается сбор материалов, которые потом направят в СК по региону.

Пузикову обвиняли в отравлении собственного мужа в 2012 году, суд первой инстанции признал ее виновной. Однако апелляционный суд полностью ее оправдал. В начале июля друг Пузиковой Алексей Рясков записал видеообращение, где говорил о даче взятки одному из членов суда для вынесения оправдательного приговора по данному делу. Екатерину Пузикову — вдову самарского банкира Дмитрия Пузикова — нашли мертвой в собственной квартире в Самаре. Адвокат женщины сообщил, что ее зарезали. Но в региональном СК эту версию опровергли. По версии следствия, она скончалась из-за удара тупым предметом по голове. Самого Ряскова задержали по подозрению в убийстве.