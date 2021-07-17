Обвиняемый в убийстве вдовы самарского банкира Пузикова найден мертвым

Обвиняемый в убийстве вдовы отравленного в 2012 году самарского банкира Алексей Рясков найден мертвым, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, он мог покончить с собой.

Впоследствии информацию о смерти мужчины подтвердили в самарском управлении Следственного комитета России, его тело было обнаружено в больнице Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает ТАСС.

«Подтвержден факт обнаружения тела без признаков жизни, в данный момент на месте работают сотрудники следственного управления», — заявили в ведомстве.

Екатерину Пузикову — вдову самарского банкира Дмитрия Пузикова — нашли мертвой в собственной квартире в Самаре в начале июля. Адвокат женщины сообщил, что ее зарезали. Но в региональном СК эту версию опровергли. По версии следствия, она скончалась из-за удара тупым предметом по голове. Следком возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Президент самарской Федерации профессионального кикбоксинга Алексей Рясков заподозрили в убийстве женщины, накануне трагедии он опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись, в которой признался, что в 2017 году вместе с родственниками убитой передал 15 млн рублей сотруднику областного суда якобы для того, чтобы на тот момент обвиняемую в убийстве мужа Екатерину оправдали. СМИ сообщали, что женщина прилетела в Самару после того, как увидела выложенное в соцсеть видеопризнание сожителя. Из-за этого у них возник конфликт.