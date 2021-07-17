Мясников указал на смертельную опасность отеков

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» указал на смертельную опасность для организма, симптомами которой являются отеки под глазами и на ногах.

Эти симптомы могут свидетельствовать о широком ряде заболеваний внутренних органов — сердца, почек и печени. Также отеки могут быть последствием побочных эффектов от принятия некоторых препаратов, особенно обезболивающих, гормональных и предназначенных для лечения гипертонии. Мясников призвал лечить не симптомы, а причины заболеваний.

«Запомните: локальные отеки мочегонными не лечатся! Отеки под глазами, отеки одной ноги, умеренная пастозность голеней <...> Мы лечим только общую задержку жидкости мочегонными, и то вспомогательно. Надо знать причину!» — заявил Мясников.

Врач призвал обращаться к медикам, если после долгого периода отсутствия физической активности, например длительного полета или работы за компьютером, у людей возникает отек свыше одного сантиметра толщиной.

Ранее доктор Мясников рассказал о признаках опасной головной боли.