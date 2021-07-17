В Китае одобрили экстренное применение вакцины Sinopharm для детей от 3 лет, указано на сайте компании.

Первая китайская вакцина от Sinopharm была одобрена 7 мая. Это первый китайский препарат, классифицированный ВОЗ как безопасный и эффективный, разрешен для вакцинирования взрослых в 45 странах.

В отчете ВОЗ говорится, что эффективность вакцины в клинических испытаниях фазы III в нескольких странах составила 78,1% после введения двух доз. Эффективность предотвращения госпитализации показала отметку в 78,7%. Большинство побочных эффектов квалифицировались по тяжести от легких до умеренных, из которых наиболее распространенными были боль в месте инъекции, головная боль и усталость.

Препарат доказал свою эффективность в возрастной группе 18-59 лет, что и стало причиной одобрения со стороны ВОЗ.

Ранее сотни тайских медработников заразились после прививки китайской вакциной Sinovac.