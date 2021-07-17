Появилось видео из кабины Ан-28, жестко севшего в Томской области

Появилось видео, сделанное внутри пассажирского самолета Ан-28,который совершил жесткую посадку накануне в Томской области. Об этом сообщает газета «Известия».

На кадрах показан перевернутый «вверх ногами» самолет, приземлившийся посреди тайги. Внутри воздушное судно усыпано песком, который попал в салон в результате повреждения.

Самолет АН-28 авиакомпании «Сила» потерпел крушение в Томской области. По словам одного из пассажиров, у воздушного судна отказали все двигатели из-за обледенения, но пилотам удалось его посадить.

На борту находилось 18 человек, все были найдены живыми. На земле они обустроили лагерь и стали ждать помощи — она подоспела через несколько часов.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее Ольга Козлова, находившаяся среди пассажиров Ан-28, рассказала о моменте приземления лайнера.