Ученые назвали важное отличие коронавируса от ВИЧ

Коронавирусы в отличие от ВИЧ-инфекции или гепатита B не способны интегрироваться или вмешиваться в геном человека. Об этом заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, передает РИА «Новости».

По словам специалиста, коронавирусы лишены генов для кодирования белков, то есть они не способны проникать в ДНК человека и встраиваться в хромосому.

«Есть, действительно, вирусы, которые могут встраиваться в геном человека, например, из наиболее известных и из тех, с которыми ученые давно имеют дело, это вирус иммунодефицита человека, это вирус гепатита В, это различные онковирусы», — рассказал Семенов.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специальные исследования по вакцинации ВИЧ-инфицированных «Спутником V» не проводились, однако граждан, прибывающих в состоянии ремиссии можно прививать.