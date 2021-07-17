На Юге России прогнозируют жару до +45°С

В южных регионах Европейской части России синоптики прогнозируют усиление жаркой погоды вплоть до четверга, 22 июля, в некоторых местах температура поднимется до +45°С, сообщает ТАСС.

«В традиционно самых жарких регионах Юга России — Калмыкии и Астраханской области — температура воздуха в выходные дни превысит 40 градусов, на следующей неделе столбики термометров будут подниматься до 40-45 градусов», — указано в сообщении.

В соседних Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Крыму после двух недель знойной погоды прогнозируются продолжительные мощные ливни и грозы, которые будут сопровождаться шквалистым ветром.

Ранее стало известно, что жара в нескольких регионах России угрожает ценам на сахар.

Наиболее неблагоприятная ситуация из-за погоды складывается в Центральном округе страны и Поволжье — в Татарстане введен режим чрезвычайной ситуации.