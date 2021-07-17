Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-28 в Томской области

Врачи рассказали о состоянии госпитализированных пилота и пассажирки самолета Ан-28, который накануне совершил жесткую посадку в Томской области, передает РИА «Новости», ссылаясь на областной депздрав.

Как рассказала замгубернатора региона Анна Левко, мужчина 1965 года рождения получил травму ноги, а у девушки 2003 года рождения выявлено сотрясение мозга. По ее словам, оба пациента находятся на лечебно-охранительном режиме.

«Состояние девушки, по данным на утро субботы, ближе к удовлетворительному, она проходит консервативное лечение. Думаю, что в ближайшее время мы ее выпишем на амбулаторное лечение. Второму госпитализированному пациенту — мужчине, — в ближайшее время будет выполнена операция — металлоостиосинтез», — сообщил главврач больницы Михаил Лукашов.

В департаменте также заявили, что остальные пациенты, которые находились на этом борту, получили небольшие ушибы, сотрясения легкой степени. Госпитализация им не понадобилась, и люди были отпущены домой.

Самолет АН-28 авиакомпании «Сила» потерпел крушение в Томской области. По словам одного из пассажиров, у воздушного судна отказали все двигатели из-за обледенения, но пилотам удалось его посадить.

На борту находилось 18 человек, все были найдены живыми. На земле они обустроили лагерь и стали ждать помощи — она подоспела через несколько часов.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.