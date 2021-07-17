Полицейские штата Аризоны задержали 40 педофилов

Власти города Феникс (штат Аризона) объявили, что в рамках спецоперации было арестовано 40 человек по различным обвинениям в сексуальных преступлениях по отношению к детям. Об этом пишет Ktar News.

По утверждениям местной полиции, им удалось задержать 40 преступников благодаря рекламе, размещенной на сайтах, на которых люди ищут и предлагают незаконное половое сношение.

Операция проводилась совместными усилиями полиции города Темпе, полицейским управлением Феникса, Месы и Скоттсдейла, а также Федеральным бюро расследований.

Задержанные были взяты под стражу по нескольким обвинениям, включая торговлю детьми в целях сексуальной эксплуатации, заманивание, попытки сексуальных действий с несовершеннолетними, отмывание денег и хранение наркотиков.

Согласно информации полиции города Темпе, возраст задержанных составляет от 20 до 64 лет.

Ранее стало известно, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предстанет перед судом по делу о сексуальных домогательствах после многочисленных обвинений, в том числе со стороны двух его бывших советниц.