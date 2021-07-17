Один из трех сбитых машиной на западе Москвы детей скончался

Пятилетний мальчик, которого ранее сбил автомобиль на дороге вместе с еще двумя детьми на западе Москвы, умер. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

В заявлении Госавтоинспекции говорится, что скончался ребенок, доставленный вертолетом в медучреждение после ДТП.

Ранее очевидец рассказал о подробностях этого ДТП.

16 июля на западе Москвы автомобиль сбил троих детей, возбуждено уголовное дело. Мальчик пяти лет впал в кому и получил перелом основания черепа. По данным столичного дептранса, у четырехлетнего мальчика перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, у девятимесячного младенца также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.