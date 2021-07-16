Пассажирам жестко приземлившегося под Томском самолета выплатят по 100 тыс. рублей

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («Сила») выплатит пассажирам Ан-28, который накануне экстренно сел под Томском, по 100 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный ушерб, сообщил ТАСС генеральный директор компании Андрей Богданов.

«Дальше уже страховые компании будут работать. Пока хотя бы так — чем можем, тем поможем нашим пассажирам. Скорее всего, в понедельник [19 июля] все получат [выплаты]», — сказал Богданов.

Самолет АН-28 авиакомпании «Сила» потерпел крушение в Томской области. По словам одного из пассажиров, у воздушного судна отказали все двигатели из-за обледенения, но пилотам удалось его посадить.

На борту находилось 18 человек, все остались живы. На земле они обустроили лагерь и стали ждать помощи, которая пришла через несколько часов.

По факту крушения Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По последним данным, спасательная операция успешно завершена.