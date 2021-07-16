Украина ужесточит правила въезда для россиян из-за коронавируса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил об ужесточении правил въезда для граждан нескольких стран из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости»

По его словам, речь идет о странах, в которых «бушует» вариант коронавируса «дельта». Это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны Евросоюза.

Из этих пяти стран украинские власти будут требовать уменьшить число приезжающих граждан. Также не исключено введение других дополнительных мер. О каких конкретно решениях идет речь, Данилов не уточнил.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что распространенность штамма коронавирусной инфекции «дельта» в России составляет около 70%.

Дельта-штамм коронавируса был впервые обнаружен в Индии в октябре 2020 года. В настоящий момент известно, что такой вариант коронавируса отличается повышенной заразностью.