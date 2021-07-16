Житель Флориды бросил аллигатора на крышу дома, чтобы преподать ему урок

Полиция штата Флорида заявила, что они взяли под стражу мужчину, пытавшегося бросить аллигатора на крышу дома. Об этом сообщает Fox News.

32-летний Уильям Ходж вытащил аллигатора из вольера, наступил на него и ударил рептилией навес. Он сказал офицерам, что «пытается преподать аллигатору урок».

Ему были предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, а животное вернули в вольер гольф-клуба «Конго Ривер».

Ранее сообщалось, что Курахский районный суд Дагестана приговорил местного жителя к штрафу в размере 120 тыс. руб. за незаконную ловлю и издевательство над краснокнижным беркутом. Он с использованием капкана отловил беркута, которому в последующем в целях причинения боли и страданий нанес удар металлическим куском трубы

Мужчине были предъявлены обвинения по статьям «Незаконная охота» и «Жестокое обращение с животными». Он признал свою вину и согласился за свои сбережения разместить социальную рекламу о недопустимости издевательств над животными.