Проверки в ресторанах и ночных клубах Москвы продолжатся после отмены QR-кодов

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что проверки соблюдения противоэпидемических мер будут проходить в кафе и ночных клубах Москвы и после отмены обязательных QR-кодов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«С понедельника, когда QR-коды уже не станут обязательными в кафе и ресторанах, все требования главных санитарных врачей России и Москвы будут соблюдаться в таком же формате», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Москва с 19 июля отменяет QR-коды для посещения ресторанов и кафе. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, система QR-кодов свою задачу в городе выполнила. Собянин отметил, что число ежедневных случаев коронавируса снизилось благодаря ужесточению требований.

В Московской области также отменили обязательную систему QR-кодов.

С 28 июня начала действовать система посещения заведений общепита по QR-кодам: их могут получить люди, которые сделали прививку от коронавируса или переболели в течение полугода, либо сдали отрицательный ПЦР-тест. Посещать летние веранды пока можно без ограничений – до 1 августа.