Операция по спасению пассажиров Ан-28 в Томской области успешно завершена

Спасательная операция после жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области прошла успешно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Благодаря оперативной и слаженной работе всех экстренных служб РСЧС успешно была проведена операция по спасению пассажиров и экипажа Ан-28», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что на борту находились 18 человек, включая экипаж. В данный момент 12 пассажиров летят из села Бакчар в Томск на вертолете Ми-8, еще шесть человек будут доставлены туда на автобусе.

Ранее днем 16 июля у пассажирского самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО «Сила», сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. Позднее спасатели обнаружили воздушное судно, оно совершило жесткую посадку. Все пассажиры и экипаж самолета были найдены живыми.

По предварительным данным, самолет совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя.