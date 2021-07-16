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Московские рестораторы рассказали о письме властям с просьбой об отмене QR-кодов

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Представители ресторанной отрасли написали письмо в мэрию Москвы с просьбой отказаться от системы QR-кодов в ресторанах и кафе, столичные власти, принимая решение об отмене QR-кодов, учли их пожелания, рассказали «Газете.Ru» сами представители отрасли.

Омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основатель сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова рассказала, что представители отрасли готовили это письмо несколько дней.

«Мы обратились вчера с письмом к мэру, мы его несколько дней готовили, вчера были в мэрии, от всего сообщества с просьбой закончить эксперимент, потому что отрасль на грани выживания, особенно те [заведения], у которых не было летних веранд. Те, у кого они были, оказались в привилегированном положении, но их всего 3000 в городе, и эти веранды переполнены, как все видят, внутри никого нет в ресторанах. Я очень благодарна мэру, что он нас услышал и так оперативно принял решение уже с понедельника. Мы очень признательны, что это так быстро произошло», — рассказала она.

Татулова добавила, что с учетом всех обстоятельств ресторанной сфере будет сложно восстанавливаться, однако решение мэрии значительно облегчит этот процесс.

«Будем стараться восстанавливаться, тяжело, в городе нет людей, все уехали из города, еще и жара, все сейчас не очень в пользу рестораторов, но все равно станет полегче и морально тоже станет полегче, потому что очень большое раздражение вызывало то, что это одна единственная наказанная отрасль. Дальше будет легче. Сегодня отличный день», — пояснила она.

В свою очередь омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов также заявил, что письмо рестораторов сыграло свою роль в отмене QR-кодов.

«Решение хорошее. Это была наша инициатива. Мы писали письмо, мы это все запускали. Письмо я писал сам. Все хорошо. Это самая лучшая мера поддержки, которая может быть. Рестораны будут восстанавливаться долго, потому что потери, безусловно, большие», — сказал Миронов.

О письме рестораторов также рассказал и сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук.

«На самом деле мы написали письмо. И сразу нас услышали. Вроде, сейчас прошел пик [заболеваемости]. Сергей Семенович расскажет. И вакцинация, вроде, наладилась… Насколько я знаю, мы постоянно в диалоге с департаментом, и обратились с просьбой, и департамент сразу услышал», — отметил он.

По словам Васильчука, ситуация в ресторанной сфере может стабилизироваться в течение двух недель.

Ранее Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказал о том, что Москва с 19 июля отменяет QR-коды для посещения ресторанов и кафе.

«В связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений… С 19-го числа [июля] мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», — сказал мэр.

Система QR-кодов в ресторанах Москвы начала действовать 28 июня. Посетители, не прошедшие полный курс вакцинации и не имеющие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, могли посещать только летние веранды общепита.

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