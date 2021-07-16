В Москве от коронавируса привились 3,8 миллиона человек

В Москве первый компонент препарата от коронавируса получили 3,8 млн человек, второй — больше двух миллионов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

«В Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 3 млн 800 тыс. человек. Полностью привиты более 2 млн человек», — сказали в ведомстве.

Ранее в городе за сутки выявили 5 382 случая коронавируса.

Днем ранее подтвердились 5 237 заражений, 14 июля — 3 966, 13 июля — 4 991. Всего в столице подтвердились 1 454 217 случаев. Также за последние 24 часа скончались 105 пациентов, выздоровели 8 032 москвича. Кроме того, были госпитализированы 1 474 человека, к ИВЛ подключены 619 пациентов. Всего в Москве зафиксировали 1 266 393 выздоровления и 24 173 смерти.