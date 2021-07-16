news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Подмосковье отменяют систему QR-кодов 13:49
В России число желающих сделать прививку выросло в два раза 13:44
Герман Стерлигов назвал покупателей бананов «идиотами, жрущими отраву» 13:40
Дзюба выбрал лучшим тренером сезона-2020/21 Слуцкого, а не Семака 13:38
Число жертв наводнения в Германии превысило 100 человек 13:35
В Москве отменена система обязательных QR-кодов для ресторанов и кафе 13:33
Почти 80% россиян заявили о быстром росте цен на продукты 13:31
Под Томском пропал самолет 13:31
«Ъ»: Mouzenidis Travel отменил туры россиян на 1 млрд рублей 13:27
Мамонова положат в стеклянный гроб 13:26

В Москве от коронавируса привились 3,8 миллиона человек

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

В Москве первый компонент препарата от коронавируса получили 3,8 млн человек, второй — больше двух миллионов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

«В Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 3 млн 800 тыс. человек. Полностью привиты более 2 млн человек», — сказали в ведомстве.

Ранее в городе за сутки выявили 5 382 случая коронавируса.

Днем ранее подтвердились 5 237 заражений, 14 июля — 3 966, 13 июля — 4 991. Всего в столице подтвердились 1 454 217 случаев. Также за последние 24 часа скончались 105 пациентов, выздоровели 8 032 москвича. Кроме того, были госпитализированы 1 474 человека, к ИВЛ подключены 619 пациентов. Всего в Москве зафиксировали 1 266 393 выздоровления и 24 173 смерти.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
В Москве отменена система обязательных QR-кодов для ресторанов и кафе
Размер ипотеки растет, цены тоже. Когда квартиры перестанут дорожать
Эксперты рассказали, что будет с ценами на недвижимость
«Резал демонов, а не людей»: в Азове задержали убийцу-шизофреника
Задержанный Сергей Нам объяснил, зачем он напал на пассажирок с автобуса под Азовом
Под Томском пропал самолет
Герман Стерлигов назвал покупателей бананов «идиотами, жрущими отраву»
В Кремле прокомментировали рекордную смертность от коронавируса
В Минобороны заявили, что хакерская атака на сайт ведется из-за рубежа
Новости и материалы
В Подмосковье отменяют систему QR-кодов
В России число желающих сделать прививку выросло в два раза
Дзюба выбрал лучшим тренером сезона-2020/21 Слуцкого, а не Семака
Число жертв наводнения в Германии превысило 100 человек
Почти 80% россиян заявили о быстром росте цен на продукты
«Ъ»: Mouzenidis Travel отменил туры россиян на 1 млрд рублей
Мамонова положат в стеклянный гроб
Капитан сборной России колко пошутил над Черчесовым накануне матча Евро по регби
Колыванов: Бердыев доказал свою состоятельность, это хороший вариант для сборной
В РАН объяснили, почему подорожавшие импортные бананы не удастся заменить российскими
В ЛДПР предложили отменить ЕГЭ
В Кремле заявили о работе механизма по сдерживаю цен
Киллеру, перепутавшему жертву в Воронеже, дали 13 лет колонии строгого режима
Песков назвал полным фейком статью Guardian о «договоре» России о поддержке Трампа
Песков подчеркнул, что признание иноагентами не запрещает работу СМИ
Экс-тренер сборной России рассказал, кто должен возглавить национальную команду
Песков прокомментировал ситуацию с признанием российских вакцин от коронавируса
Россиянам рассказали о неожиданном последствии COVID-19
Все новости
«Такой катастрофы еще не было»: города Европы уходят под воду
93 человека погибли на западе Германии из-за наводнения
«Задействуем все инструменты»: Меркель не советует РФ отказываться от транзита через Украину
Байден и Меркель согласовали позицию по «Северному потоку –2»
Лишай, диарея, сексуальная дисфункция: названы 203 симптома затяжного COVID-19
Ученые насчитали более 200 постковидных осложнений
Пятилетний максимум: почему в России дорожают бананы
Цены на бананы подскочили в июне до максимума с 2016 года
Хотим как в Париже: почему москвичи переселяются в каморки
В московском регионе резко увеличился спрос на жилье в категории «менее 20 кв. м»
Особняк Версаче вновь стал местом преступления
В годовщину убийства Джанни Версаче в его доме нашли два трупа
«Карманная» консоль для топовых игр: чего ждут геймеры от «убийцы» Nintendo Switch
В компании Valve рассказали, как работает и сколько будет стоить Steam Deck
«Деньги за воздух»: ждать ли Киеву помощи от Берлина после запуска «СП-2»
Преемник Меркель выдвинул свое предложение по «Северному потоку-2»
Верховный суд решил бороться с ложными признаниями подсудимых
Юристы усомнились в эффективности рекомендаций ВС по проверке показаний обвиняемых
«Стихия застала людей врасплох». Число жертв наводнения в Германии выросло до 58
На западе ФРГ обнаружили тела еще девяти погибших в результате наводнения
«Ее ценность в дешевизне»: зачем обновлять советские неуправляемые ракеты
Эксперт назвал новую ракету С-13Б наследницей «Катюши»
Эпоха цифровых очередей: когда PlayStation 5 снова выбросят в продажу
Ритейлеры рассказали о следующей поставке новой PlayStation
Умер Петр Мамонов
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях