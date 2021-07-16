Почти 30% офисных работников жалуются на конфликты с коллегами из-за кондиционеров

В российских офисах трое из десяти (29%) работников жалуются на конфликты с коллегами из-за кондиционеров. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, поступившем в «Газету.Ru».

Отмечается, что 46% работников не ссорятся с коллегами из-за кондиционеров. При этом чаще всего недопонимания относительно температуры воздуха в кабинетах возникают среди женщин (33%), меньше — среди мужчин (26%). Сотрудники до 34 лет рассказывают о возникших конфликтах чаще, чем респонденты от 35 лет.

По сравнению с аналогичным опросом 2011 года ссор из-за кондиционеров стало меньше: тогда не ругались с коллегами по данному поводу 40% респондентов, сейчас — 46%.

Опрос проводился в 332 населенных пунктах во всех округах России в период с 9 по 14 июля 2021 года. В исследование приняло участие экономически активное население страны старше 18 лет, работающее в офисе. Всего в опросе участвовали 1600 человек.

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