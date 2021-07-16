Москвичей предупредили о похолодании

Вторая половина июля будет холоднее первой, в среднем на 10°С. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает ТАСС.

«Она не то, что будет прохладнее, она сразу на 10°С будет холоднее, чем сейчас. Будет до +25-30°С понижение, дальше еще похолодание до +20-25°С», — сказал он.

По его словам, похолодание начнется на следующей неделе, когда произойдет смена воздушных масс, столица вернется к нормальным температурным показателям.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что на северо-западе России аномальная жара сменится грозами, а атлантический циклон собьет высокую температуру в Центральном регионе.

Варакин отметил, что небольшое снижение температуры ожидается уже в третьей декаде июля. Кроме того, по его словам, уже в эти выходные жители Центральной России почувствуют спад жары.