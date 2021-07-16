Диетолог рассказал, какие продукты помогут легче переносить жару

В жаркую погоду рекомендуется каждые 10-15 минут пить воду (по 1-2 глотка), рассказал РИА «Новости» диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

«Можно добавить немного цитрусовых и мяты. Зеленый чай (2–4 стакана в день) способствует утолению жажды, содержит катехины — мощные антиоксиданты, предотвращающие старение, которое ускоряется под действием ультрафиолетового излучения», — сказала эксперт.

Также для того, чтобы лучше переносить жару, рекомендуется есть овощи, зелень и фрукты. Они обладают антиоксидантным действием. Кроме того, в них есть клетчатка, которая способствует комфортному пищеварению и замедлению всасывания жиров и углеводов, содержат витамины и минералы, пояснила специалист.

Помимо этого, диетолог посоветовала добавить в свой рацион медленные углеводы, в том числе каши. По ее словам, зерновые продукты идеальны для сбалансирования рациона, содержат полезные микро- и макроэлементы, витамины и ферменты.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что из-за аномально жаркой погоды в России могут вырасти цены на мороженое, безалкогольные напитки, сливочное масло, замороженные полуфабрикаты, а также сельскохозяйственную продукцию.