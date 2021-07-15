Алексиевич заподозрили в попытке пронести бомбу в самолет в Германии

Сотрудники аэропорта в Берлине не пустили на борт Нобелевского лауреата, писательницу Светлану Алексиевич из-за подозрения в попытке пронести в самолет бомбу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила польская писательница Ольга Токарчук, с которой они должны были вместе вылететь во Вроцлав.

По ее словам, бомбу в конечном счете не нашли, однако из-за длительного досмотра вещей Алексиевич опоздала на свой рейс.

«Светлана Алексиевич должна была приехать во Вроцлав до полуночи. Поздно вечером мы узнали, что ее задержали в аэропорту Берлина, потому что в ее вещах якобы была бомба», — рассказала Токарчук.

В 2020 году Светлана Алексиевич вошли в координационный совет оппозиции Белоруссии, который был сформирован по поручению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской для осуществления транзита власти. После его создания Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. В сентябре 2020 году Алексиевич покинула Белоруссию и уехала в Германию. Позднее она заявила, что собирается вернуться в Белоруссию, несмотря на риск получить отказ во въезде.

В июне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Алексиевич высшую государственную награду страны — орден «За заслуги перед ФРГ».