Врач рассказала о снижении интеллекта после COVID-19

Главврач психиатрической больницы Яна Мохначева рассказала, что потеря памяти и снижение интеллекта могут быть последствиями коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал ngs.ru.

По словам специалиста, COVID–19 оказывает влияние на человека как во время болезни, так и после выздоровления.

«До 50 процентов с лишним мы имеем расстройства невротического регистра. То есть различные виды тревожных расстройств, панические атаки, депрессивные расстройства, неврозы, навязчивость, различные фобии. И у менее 1 процента пациентов встречаются психозы», — подчеркнула она.

Также Мохначева отметила, что у пациентов, переболевших коронавирусом, появляется такой симптом, как галлюцинации, кроме того, у некоторых людей наблюдается нарушение работы мозга. Они сопровождаются помрачением сознания и нарушением восприятия.

«Могут быть попытки убегать, агрессия, защита от каких-то преследователей и страхов. Также зафиксированы психозы, протекающие с шизофреноподобной симптоматикой, галлюцинациями. Такой пациент может представлять опасность и для себя, и для окружающих», — добавила главврач психиатрической больницы.

По словам эксперта, восстановление после данных последствий происходит медленно — от четырех до восьми месяцев.

Ранее ученые из Тель-Авивского университета пришли к выводу, что коронавирусная инфекция нового типа не приводит к потере слуха.