news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Врач дала четыре совета, как легче переносить жару 20:57
Керри назвал цель своего визита в Москву 20:51
Журова заявила, что всегда соглашается с Путиным 20:49
Почти 40 рейсов задержано и отменено в Шереметьево на фоне подтопления 20:40
Вратарь «Коламбуса» Мерзликин рассказал, как погибший одноклубник спас ему жизнь 20:32
Евросоюз снял ограничения на въезд для граждан Украины 20:22
В Германии высказались о решении суда ЕС по OPAL 20:07
Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью Мамонова 20:07
Ветеран ЦСКА Новиков призвал не принуждать игроков к вакцинации 20:02
В WhatsApp появится новая функция 19:59

Врач рассказала о снижении интеллекта после COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Главврач психиатрической больницы Яна Мохначева рассказала, что потеря памяти и снижение интеллекта могут быть последствиями коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал ngs.ru.

По словам специалиста, COVID–19 оказывает влияние на человека как во время болезни, так и после выздоровления.

«До 50 процентов с лишним мы имеем расстройства невротического регистра. То есть различные виды тревожных расстройств, панические атаки, депрессивные расстройства, неврозы, навязчивость, различные фобии. И у менее 1 процента пациентов встречаются психозы», — подчеркнула она.

Также Мохначева отметила, что у пациентов, переболевших коронавирусом, появляется такой симптом, как галлюцинации, кроме того, у некоторых людей наблюдается нарушение работы мозга. Они сопровождаются помрачением сознания и нарушением восприятия.

«Могут быть попытки убегать, агрессия, защита от каких-то преследователей и страхов. Также зафиксированы психозы, протекающие с шизофреноподобной симптоматикой, галлюцинациями. Такой пациент может представлять опасность и для себя, и для окружающих», — добавила главврач психиатрической больницы.

По словам эксперта, восстановление после данных последствий происходит медленно — от четырех до восьми месяцев.

Ранее ученые из Тель-Авивского университета пришли к выводу, что коронавирусная инфекция нового типа не приводит к потере слуха.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Режим гасит социальное пламя насилием»: удержат ли власть кубинские коммунисты
Мэр Майами предложил рассмотреть возможность военных действий на Кубе
Генпрокуратура признала деятельность американской НПО «Проект медиа»* нежелательной
Минюст внес в реестр иноагентов восемь журналистов «Проекта»
«Россия не в приоритете»: когда у нас появятся зарубежные вакцины
Фармэксперты назвали сроки поставки иностранных вакцин от COVID-19 в Россию
Почти 40 рейсов задержано и отменено в Шереметьево на фоне подтопления
Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью Мамонова
Власти рассказали, можно ли заселиться в отели Крыма без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации
Глава ВОЗ допустил версию с утечкой COVID-19 из лаборатории в Китае
Новости и материалы
Врач дала четыре совета, как легче переносить жару
Керри назвал цель своего визита в Москву
Журова заявила, что всегда соглашается с Путиным
Вратарь «Коламбуса» Мерзликин рассказал, как погибший одноклубник спас ему жизнь
Евросоюз снял ограничения на въезд для граждан Украины
В Германии высказались о решении суда ЕС по OPAL
Ветеран ЦСКА Новиков призвал не принуждать игроков к вакцинации
В WhatsApp появится новая функция
Билялетдинов назвал Бердыева одним из идеальных кандидатов в наставники сборной России
Гарик Сукачев прокомментировал кончину Петра Мамонова
Пентагон: предполагаемые убийцы президента Гаити проходили подготовку в армии США
Игрок сборной Англии обратился к фанатам после травли в соцсетях
Онищенко прокомментировал предложение ввести нерабочие дни из-за COVID-19
При беспорядках в ЮАР погибли 117 человек
Режиссер Мирзоев сравнил Мамонова с Высоцким и Окуджавой
Жена Мамонова впервые прокомментировала смерть артиста
Сторонники закона о госязыке закидали двор Рады сувенирными рублями
Экс-тренер «Рубина» считает, что сборную должен возглавить российский специалист
Все новости
Что известно о готовившемся теракте в Москве
В ФСБ рассказали подробности задержания террориста
«Нужен тотальный локдаун». В «Яблоке» предложили снова ввести нерабочие дни в России
Председатель партии «Яблоко» попросил Путина ужесточить антиковидные ограничения
Число ДТП на переездах растет. Что с этим делать
В России выросло количество аварий на железнодорожных переездах
Инструмент ультракапитализма и обман: что думает создатель Dogecoin о криптовалюте
Автор мемной криптомонеты назвал блокчейн финансовой пирамидой
Майкла Калви просят осудить условно
Гособвинение запросило для Майкла Калви шесть лет условно
Бог устал нас любить: завершился первый сезон «Локи» — кажется, лучшего сериала Marvel
На Disney+ вышла последняя серия «Локи». Что это было — и что нас ждет дальше?
Самолеты стоят в воде. В Шереметьево затопило летное поле
Из-за затопления части аэропорта Шереметьево 16 рейсов перенаправили в другие города
Рулон, оборотень и картина на стене. Самые странные телевизоры
LG откроет предзаказ на сворачивающийся телевизор
Почему в России пока не планируют ввозить иностранные лекарства
В Кремле заявили, что не обсуждают закупку зарубежных вакцин
Шампуром в горло: на Алтае убили участкового и сожгли его машину
Новые подробности в деле об убийстве полицейского в Барнауле
Зеленый экран смерти: у флагмана Samsung нашли проблемы с дисплеем
Пользователи Samsung S20 рассказали о неполадках в работе экрана смартфона
«Все благодаря Меркель»: как асфальт в селе под Омском вышел на международный уровень
Песков считает, что халатность омских властей привела к обращению сельчан к Меркель
Умер Петр Мамонов
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях