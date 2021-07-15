Российское посольство в ЮАР призывает граждан не покидать дома из-за ситуации в стране

Российское посольство в ЮАР призывает граждан России в связи с обострением социально-политической обстановки в республике по возможности не покидать свои дома. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

В диппредставительстве рекомендуют следовать рекомендациям властей ЮАР по обеспечению безопасности; избегать мест, где проходят или могут проходить беспорядки; воздержаться от посещения крупных торговых центров; не покидать мест проживания после наступления темноты; иметь в местах проживания запас продуктов, питьевой воды и топлива на несколько дней; держать под рукой необходимые номера телефонов, в том числе экстренных служб ЮАР, а также посольства России в Претории и Генконсульства Российской Федерации в Кейптауне.

При наличии угрозы жизни, здоровью и безопасности граждане России могут обращаться в консульский отдел Посольства России в ЮАР по телефонам: +27-60-796-27-17, +27-82-796-64-86.

Ранее в ходе беспорядков из-за заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы в провинции Гаутенг в ЮАР погибли 70 человек.

Протесты сторонников экс-президента вылились в массовые грабежи и мародерство. Чтобы подавить беспорядки в Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска. Джейкоб Зума попал в тюрьму на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний бывший президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.