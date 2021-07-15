В Ростовской области мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса

Мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в Азовском районе Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по региону.

В результате инцидента погибла одна женщина, двое человек пострадали.

«На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск лица, совершившего преступление», — сказано в сообщении.

Как пишет «Комсомольская правда» со слов очевидцев, все произошло внезапно. Когда нападавший подбежал к дверям, водитель сразу выпустил его из автобуса.

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