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Появилось видео смерча в подмосковных Мытищах

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Жители Мытищ сняли на видео смерч, который появился в четверг, 15 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале Life Shot.

«В Мытищах смерч. На Москву надвигается непогода», — говорится в посте.

По информации агентства «Москва» в Telegram, при этом в Мытищах не было дождя, града и грозы.

До этого МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с градом и ветре до 17 м/с в ближайшее время в Москве и Подмосковье.

Сообщалось, что «оранжевый» уровень опасности действует в Москве девятый день подряд. Такое предупреждение говорит о том, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.

Также заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев рассказал «Газете.Ru», что температура воздуха в Москве снизится 20 июля. По словам специалиста, возможно снижение температуры до +28… +30 °С и дожди с грозами.

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