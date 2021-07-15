В Екатеринбурге в лесу нашли тело пропавшего бизнесмена

В Екатеринбурге в районе озера Шарташ было найдено тело 47-летнего бизнесмена Сергея Кочергина, сообщает РБК со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

12 июля Кочергин уехал из дома на велопрогулку к озеру Шарташ, после чего пропал. Родные заявили о пропаже в полицию.

Тело мужчины было обнаружено 14 июля около 20.00 в лесополосе, вблизи гранитного карьера неподалеку от озера. Его увидел проезжавший мимо велосипедист. Он вызвал сотрудников полиции.

По словам старшего помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульги, сотрудники правоохранительных органов и медицинский эксперт установили, что, по предварительным данным, признаков насильственной смерти нет.

«Тело умершего направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По итогам проверки следственным комитетом будет принято процессуальное решение», — уточнил Шульга.

Как пишет издание «Е1», мужчина руководил тремя компаниями, которые занимаются производством пищевых продуктов, одежды и аксессуаров. Также он зарегистрирован как предприниматель, который занимается разработкой программного обеспечения. Долгов у Кочергина не было — в базе данных судебных приставов сведения о нем отсутствуют.

По словам жены погибшего, в последнее время у него не было конфликтов.

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