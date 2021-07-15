Ученый Пигарев погиб после столкновения с самокатом в Москве

Ученый-биолог, правнук поэта Федора Тютчева Иван Пигарев погиб после столкновения с самокатом в Москве. Об этом РИА «Новости» заявил замдиректора Института проблем передачи информации имени Харкевича Кирилл Иванов.

Ученому было 80 лет.

«Иван Николаевич у нас ездил на работу на велосипеде. Вчера, по той информации, которая к нам пришла, он столкнулся с самокатом, оба человека получили травмы, обоих увезли без сознания в больницу», — уточнил Иванов.

Он пояснил, что Пигарева пытались спасти врачи, сделав операцию.

Инцидент произошел на велодорожке, где столкнулись велосипед и самокат.

Пигарев работал в институте с основания, с 1961 года. Научный специалист был автором гипотезы о самодиагностике организма в период сна — «висцеральной теории сна».

Дата и место прощания с ученым в настоящий момент неизвестны.

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