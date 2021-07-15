На Украине испортили почти 10 тысяч доз вакцины Pfizer

В Харькове из-за несоблюдения температурных норм пришли в негодность 9 360 доз вакцины против коронавируса Comirnaty (производство Pfizer-BioNTech). Об этом сообщает департамент здравоохранения Харьковской облгосадминистрации на странице в Facebook.

Отмечается, что еще 30 июня госпредприятие «Укрмедпоставка» доставило КП «Харьковский областной аптечный склад» 21 600 доз вакцины. При приеме нарушения заметили в двух контейнерах с 9 360 дозами.

Департамент уведомил о произошедшем минздрав Украины, препараты были перемещены в зону карантина и позже возвращены поставщику.

В департаменте здравоохранения ОГА утверждают, что вакцины с нарушением транспортировки не были взяты на учет и не использовались для вакцинации в Харьковской области. В ведомстве также пообещали не допускать использования просроченных препаратов и вакцин с нарушением холодовой цепочки.

Ранее сообщалось, что в Эстонии из-за жары испортились 68 тыс. доз вакцины AstraZeneca.