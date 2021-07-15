Власти ФРГ ответили жителям омской деревни на просьбу помочь с ремонтом дороги

Жители деревни Верхний Карбуш Омской области, которые обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать разбитую дорогу, получили ответ из федеральной канцелярии. Об этом изданию «Сибирь.Реалии» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) сообщила депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова.

Представитель властей ФРГ Надин Вахтер поблагодарила жителей за письмо и попросила отнестись с пониманием к тому, что канцлер «не может ответить лично в связи с большим количеством обращений».

«Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь», – пишет Вахтер.

Она также предложила им обратиться в московский офис «Международного союза немецкой культуры».

По словам Дроздовой, люди остались довольны письмом, поскольку ожидали «отписку в духе российских чиновников», а из ФРГ получили аргументированный ответ. При этом жители деревни уверены, что если местные власти все-таки положат асфальт, то «сделано это будет исключительно благодаря Меркель».

«Чиновники, получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу», – отметила Дроздова.

В июне стало известно, что жители деревни Верхний Карбуш в Омской области, где проживают русские немцы, записали видеообращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом помочь им отремонтировать дорогу.